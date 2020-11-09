Неоднозначність була викликана трикрапкою, яка стала причиною для критики спікера голови держави в коментарях.

Речниця президента України Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про захворювання Володимира Зеленського на коронавірус, через що виник скандал, і їй довелося виправляти свій пост у Facebook.

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Неоднозначність була викликана трикрапкою, яка стала причиною для критики спікера голови держави в коментарях.

"На жаль... Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я", - написала Мендель. У відповідь на зауваження в коментарях, вона відповіла: "ви хіба не бачите три крапки? Навіщо ви це робите?"

Після цього спікерка Зеленського відредагувала допис.

"На жаль, маємо новину про позитивний тест... Втім, Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я. Також позитивний тест у керівника офісу Андрія Єрмака. Бажаємо обом якнайшвидшого одужання та якнайлегшої форми", - написала Мендель у відредагованій версії.

Цій ситуації прес-секретарка вирішила присвятити окремий пост. "До чого цей недоречний ґвалт у соцмережах? Три крапки - як незавершеність речення про новину. Здоровий глузд і людяність мали б перевершити цинізм. В умовах, коли ми намагаємося дати вам якнайшвидше інформацію, технічні помилки стаються. Рефлексія з цього приводу багато говорить про найгучніших", - написала Мендель.

У коментарях користувачі зазначили, що помилки виникають у кожного, але відповідальність за них несе саме той, хто їх допускає. Також люди вказали на неоднозначність першого допису.

Коронавірус в Офісі президента

9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також про своє захворювання заявив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор: Андрій Василюк