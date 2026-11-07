З 36 балістичних ракет збили 4: Зеленський про гострий дефіцит перехоплювачів до Patriot

По одному з ключових енергооб'єктів росіяни вдарили ракетами ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея.

Цієї ночі Росія запустила по Україні 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, але збити вдалося лише чотири з них.

Про це у Telegram-каналі заявив президент Володимир Зеленський, який повідомив, що провів селектор щодо наслідків російського удару та відновлення після атак.

"Зберігається значний дефіцит перехоплювачів для "Петріотів", і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя", - написав він.

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Глава держави додав, що особливо це потрібно зараз, але не просто перед зимою, а й перед черговою спільною з партнерами спробою активізувати перемовини. За його словами, посиленням ударів саме зараз Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію та позицію партнерів.

"У місцях влучань балістики тривають експертизи, і, за попередніми даними, на одному з ключових енергообʼєктів, який був пошкоджений, росіяни застосували ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея", - повідомив Зеленський.

Резервні схеми транспорту для Києва

Він додав, що відбулися також доповіді щодо викликів для Києва. Так, президент доручив Івану Вигівському, міністру внутрішніх справ України, разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві, а також додатковий транспорт.

"На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує", - підкреслив Зеленський.

Серед іншого, зокрема, відбулися доповіді премʼєр-міністра Сергія Корецького щодо відновлення енергообʼєктів, а також доповіді військових стосовно застосування засобів радіоелектронної боротьби, де було визначено "напрями для масштабування":

"Готуються зустрічі у форматі Групи семи, і Україна буде представлена. Розраховуємо на нові внески європейських країн в програму PURL: є попередні зобовʼязання. Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики".

Нічна атака по столиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 7 листопада унаслідок атаки російської окупаційної армії по Києву сталося руйнування будинків, а також було пошкоджено Північний міст. У столиці постраждали декілька людей, серед яких - одна дитина.

Зеленський заявляв, що ворог застосував 36 балістичних ракет, і усі - по Києву та області. За його словами, Росія готується до тристоронніх перемовин, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Головною мішенню удару знову була енергетика.

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