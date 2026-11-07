РФ запустила вночі 36 балістичних ракет, і всі - на Київ і область, - Зеленський

Головною мішенню стала знову енергетика.

Під час комбінованої атаки вночі 7 листопада росіяни застосували 36 балістичних ракет, причому всі – по Києву та області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Росія готується до тристоронніх перемовин, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі.

"Головна мішень удару – знову енергетика. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок", - зазначив президент.

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На Київщині, за його словами, був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції із Києвом та центральними регіонами України.

"Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині. Крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев’ять людей постраждало, серед них одна дитина", - розповів Зеленський.

Звертаючись до партнерів, зокрема до США, він наголосив: коли Росія намагається штовхнути Київ і всю країну у блекаут, "не можна лишати Україну наодинці".

"Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що Росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики", - сказав президент.

Він додав, що Україна розраховує на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Удари по Україні 7 листопада

Як повідомляв УНІАН, через російські удари в Києві постраждали 5 людей, зокрема 14-річна дитина. У столиці є руйнування, пошкоджені будинки, дитсадок, нежитлові будівлі. За словами мера Віталія Кличка, атаки по енергообʼєктах на Київщині та Житомирщині призвели до "надзвичайно складної ситуації" з енергозабезпеченням міста і, відповідно, з роботою систем тепло- та водопостачання.

У ніч на суботу росіяни ракетами вдарили по Північному мосту в Києві. У результаті пошкодили дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію і лінію електропередач. Вибухова хвиля зачепила 5 вантажних автомобілів на парковці. Рух на мосту перекрили в обох напрямках.

У Повітряних силах розповіли, вночі РФ била "Іскандерами" і "Цирконами", а також запустила 172 ударні БпЛА, серед яких 137 – реактивні. Збити вдалося 4 ракети "Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400" та 149 дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

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