Росія готує новий балістичний удар по Україні, – Зеленський

Також президент повідомив, що Сили оборони уразили пускову установку "Іскандерів".

Росія готує новий балістичний удар по Україні. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на інформацію від розвідки.

"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе", – заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує завдавати ударів по російських військових цілях. Зокрема, президент підтвердив ураження ракетним ударом двох російських винищувачів Су-34. Також президент повідомив про те, що українські захисники уразили пускову установку російського "Іскандера".

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Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, РФ може не обмежитися ударами по електропідстанціях під час масованої атаки. Відзначається, що серед потенційних цілей опинилася одна з газорозподільчих станцій на правому березі Києва. Також, за їхніми даними, під загрозою обстрілу залишаються підстанції в населених пунктах у передмісті столиці, а також летовища.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, вдень, 29 жовтня, російські окупанти завдали одразу кількох смертельних ударів по тилових містах України. Зокрема в Дніпрі ворог дроном поцілив по цивільному потягу, який перебував на залізничному вокзалі міста. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 14 людей. Така ж кількість і постраждалих, 13 з них – госпіталізовані.

Крім того, окупанти цього ж дня атакували центр Чернігова. Внаслідок удару загинуло двоє 15-річних дівчат. 23 людини постраждали, серед них четверо дітей віком 10, 16, 17 років та 10 місяців.

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