Росія за добу запустила по Україні 1560 дронів і 56 ракет: Зеленський відреагував на атаку

Із початку вчорашньої доби Росія запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет.

Про це повідомив в Telegram президент Володимир Зеленський. За його словами, в ніч на 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. "Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд.

"Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", - зазначає президент.

Глава держави сказав, що головною ціллю нічного удару був Київ:

"У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську".

Він підкреслив, що важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар та продовжували підтримку захисту українського неба.

"Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію", - додав він.

Нічний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основним напрямком атаки був Київ.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 35 крилатих ракет Х-101, а також 675 ударних БПЛА.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів.