Український посол США зазначила, що обмежень у використанні зброї по окупованих територіях немає.

Домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території РФ стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".

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У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю по території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.

Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.

Використання американської зброї в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, щоб Україна використовувала надане західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала так звані референдуми.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

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