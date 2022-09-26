Вашингтон уже попередив Москву про "катастрофічні наслідки".

США мають чіткий план дій у разі, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю. Вашингтон приватно повідомив Москві про імовірні наслідки "на дуже високому рівні".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBSNews.

"Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю", - сказав Блінкен. Відео дня

На запитання, чи США контактували у приватному порядку з Кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів ствердно: "Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти".

За його словами, невідомо, чи скаже хто-небудь у Кремлі президенту Росії Володимиру Путіну "ні", якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

"Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз знаходиться, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно", - зазначив Блінкен.

За його словами, у Путіна є чіткий вихід із війни, яку він почав.

"Якщо Росія перестане воювати — закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна", - наголосив голова Держдепу.

Блінкен відмовився поділитися подробицями про те, як Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї, але запевнив, що адміністрація Байдена має план.

На запитання, чи цей план відверне Третю світову війну, голова Держдепу відповів, що "Байден сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти українцям захистити себе, і ми робимо все можливе, щоб згуртувати інші країни для тиску на РФ".

"Ми також сповнені рішучості, щоб ця війна не розширювалася", - резюмував Блінкен.

Напередодні радник американського президента Джейк Салліван уже заявляв про те, що у разі застосування Росією проти України ядерної зброї відповідь США та союзників буде рішучою. Вашингтон попередив Москву про "катастрофічні наслідки".

Ядерний шантаж Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, він зробив таку цинічну заяву: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Разом з тим українські військові експерти вважають, що такі заяви з боку РФ – не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Кремля.

22 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

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