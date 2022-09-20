Радник керівника Офісу президента вважає так звані "референдуми" новим шоу.

Російські окупанти думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення їх на наших землях.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях", - написав він.

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Радник керівника Офісу президента вважає так звані "референдуми", які окупанти хочуть провести в Луганській, Донецькій та Херсонській областях, "новим шоу".

"Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…", - написав Подоляк, звертаючись до окупантів і зрадників України.

Як повідомляв УНІАН, так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення з 23 до 27 вересня "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вони проведуть свій "референдум" у той же період.

Також на Херсонщині окупанти також оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до РФ.

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