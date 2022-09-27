Блінкен підкреслив, що США нічого не мають проти такого застосування західної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, щоб Україна використовувала надане західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала так звані референдуми.

Про це Блінкен заявив на спільній прес-конференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

Відео дня

"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, США вже цього тижня планують оголосити про заходи проти РФ у відповідь на проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Псевдореферендуми РФ на території України

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

Вас також можуть зацікавити новини: