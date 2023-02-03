Прикордонники кажуть, що очікують списки чиновників від усіх держорганів.

З того часу, як в Україні набула чинності норма про заборону виїзду за кордон держслужбовцям, з країни не випустили двох чоловіків. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє УП:

"З моменту вступу в дію нових норм 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону".

У ДПСУ очікують списки чиновників від усіх держорганів. Речник прикордонної служби наголосив, що відповідальність за дотримання норми про заборону виїзду держслужбовцям за кордон покладається передусім на самих чиновників та їхніх керівників.

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Заборона на виїзд для чиновників

Раніше Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

Наступного дня Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Повідомлялося, що українські прикордонники поки що не отримали в повному обсязі списки чиновників, які потрапляють під заборону на виїзд за кордон, але в ДПСУ мають право відмовити державним службовцям у виїзді.

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