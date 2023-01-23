У період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО ухвалила принципове рішення щодо виїзду чиновників за кордон. Воно стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

"Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – заявив президент у вечірньому зверненні.

Згідно з рішенням РНБО, у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Зазначається, що Кабмін має у п’ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону.

Відео дня

Як пише УП, зміни стосуватимуться таких посадовців:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

голови СБУ, його першого заступника та заступників,

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,

голови та членів Рахункової палати,

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,

народних депутатів,

уповноваженого ВРУ та його представників,

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,

постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Водночас СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд громадян за межі України, зокрема на обґрунтованість внесення осіб до системи "Шлях".

Оновлено: Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану".

Виїзд за кордон під час війни

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в Кабміні хочуть дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову. Таку процедуру мають ухвалити незабаром.

Крім того, варто зазначити, що в Україні триває мобілізація, а наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку. Серед нововведень – "візьмуться" за військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: