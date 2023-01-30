Державні органи мають надати повний перелік осіб з зазначеними прізвищами, які потрапляють під заборону на виїзд за кордон.

Українські прикордонники поки що не отримали в повному обсязі списки чиновників, які потрапляють під заборону на виїзд за кордон, але в Державній прикордонній службі мають право відмовити державним службовцям у виїзді.

"Державні органи мають надати повний перелік осіб з зазначеними прізвищами, а також посади, кого це стосується. Наші інспектори тоді керуватимуться списками, кого стосується ці обмеження. І також радимо тим, хто підпадає під цей перелік не зловживати, очікуючи, що поки списки до кінця ще не надійшли, вони будуть намагатися встигнути виїхати закордон. Це також і їхня безпосередня відповідальність", - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

Демченко також наголосив, що жодного тиску від чиновників на прикордонників не може бути.

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"Якщо прикордонники чітко розуміють, що особа є державним службовцем та підпадає під цей перелік, вони в праві прийняти рішення непропуску", - підкреслив речник ДПСУ.

Демченко також зазначив, що Кабмін поставив перед адміністраціями завдання надати Держприкордонслужбі ці переліки.

Заборона на виїзд для чиновників - що відомо

23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях.

27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

29 січня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що українські чиновники для виїзду за межі країни тепер повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

Журналісти виявили у Таїланді народного депутата Миколу Тищенка. На сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс на 27 січня його зустрічі з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планувалося обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду йому не підписував.

Тищенка виключили зі складу фракції і лав партії "Слуга народу" згідно з п.9.1.22 статті 9 партійного статуту.

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