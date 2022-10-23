За його словами, дозвіл на підбурення до геноциду немає нічого спільного зі свободою слова.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав до глобальної заборони всіх пропагандистських медіа російського державного холдингу Russia Today через прямі заклики до вбивства українців.

Про це йдеться у його твіті.

"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Це те, з чим ви миритеся, коли дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі" – написав Кулеба.

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Скандал з Russia Today

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російський пропагандистський канал RT обійшов санкції. Адміністрація створила більше десятка копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

У червні СБУ передала обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, передано до суду.

У СБУ наголосили, що Кузнєцов-Красовський неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

Однак вже 23 жовтня вибухнув новий скандал через те, що Красовський запропонував топити українських дітей у річці.

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