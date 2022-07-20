Пропагандистський канал RT, який заблокований на території ЄС, створив більше десятка копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російський пропагандистський канал RT обійшов санкції ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, пропагандистський канал RT, який заблокований на території ЄС, створив більше десятка копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

Як повідомляє видання, виявлені 12 сайтів переважно німецькою та іспанською мовами, які є точними копіями заблокованих німецької та іспанської версій RT.

IP-адреси виявлених ресурсів вказують на приналежність до РФ.

Також виявлено п'ять сайтів з контентом RT, які не зареєстровані на серверах, пов'язаних з Росією. Крім того, понад 110 новинних агрегаторів публікували пропагандистські новини разом з матеріалами західних агентств.

Всі ці веб-сайти були доступні в ЄС. Як пише видання, ця стратегія дозволила RT охопити своїм контентом Євросоюз.

Крім того, RT активно просуває сайти-копії в соцмережах: так, посилання на іспаномовні версії були поширені в Twitter більш як 450 тисяч разів з початку вторгнення Росії в Україну, а в Facebook вони з'являлися в більш ніж 1200 публічних групах, в яких всього десятки мільйонів користувачів.

Війна в Україні та санкції проти пропагандистських ЗМІ:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

1 березня 2022 року Facebook і TikTok обмежили доступ до контенту телеканалу Russia Today та агентства Sputnik на своїх платформах.

Facebook Meta отримав запити від ряду урядів і ЄС про вжиття подальших заходів щодо російських ЗМІ, контрольованих державою.

TikTok блокує ці ЗМІ в ЄС. Люди, які використовують програми соціальних мереж у країнах ЄС, не можуть отримати доступ до сторінок або вмісту, опублікованого RT та Sputnik.

Google Europe також повідомив, що у зв'язку з триваючою в Україні війною негайно заблокував канали RT і Sputnik в YouTube по всій Європі.

Twitter провів маркування акаунтів співробітників Sputnik та інших пропагандистських ЗМІ. Крім того, соцмережа знизила видимість такого контенту.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про заборону цих двох ЗМІ, назвавши їх "кремлівською медіа-машиною".

"Державні Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", — коментувала вона.

RT і Sputnik накопичили велику кількість передплатників у Facebook, Instagram і YouTube. Тільки у телеканалу RT понад 7 мільйонів передплатників на головній сторінці в Facebook і 4,6 мільйона передплатників на основному каналі в YouTube.

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