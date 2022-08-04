Кремлівські пропагандисти запросили акторів грати роль загиблих в результаті ударів ЗСУ.

Російський пропагандисти найняли акторів для ролі жертв обстрілів українських сил.

Вдень кремлівські телевізійники відзняли серію відео з місця обстрілу в Донецьку нібито українською армією.

"Наш ворог понад вісім років використовує свою безпринципність і застосовує будь-які можливі методи ведення війни", - скаржаться пропагандисти.

Щоб посилити ефект "безчинств" противника пропагандисти зняли пару сюжетів із загиблою жінкою.

Тіло жінки демонстративно накрили червоною ковдрою, при цьому сама жінка рухала головою, влаштовуючись зручніше.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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