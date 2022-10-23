Красовський закликав знищувати тих, хто стверджує про окупацію росіянами територій України.

Ведучий російського державного телеканалу RT Антон Красовський запропонував топити українських дітей річці дітей.

Така заява пролунала в ефірі RT.

Російський письменник Сергій Лук'яненко розповів, як в 1980 році потрапив на Закарпаття під час лікування астми. Там він, мовляв, зустрів українських дітей, які сказали йому, що "Україну окупували москалі".

Відео дня

"Це були повністю російськомовні з російськими прізвищами пацани. У когось батько був військовий, у когось хтось ще. Це були абсолютно росіяни", – казав Лук'яненко.

У відповідь на ведучий фінансованого урядом РФ телеканалу Антон Красовський заявив, що таких дітей треба вбивати.

"А прям топити таких треба було у Тисині. Прямо ось там, де "пливе кача". Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині. .. Сказав, що "москалі окупували" - і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією", – сказав він.

Після цього співрозмовники обговорювали методи виховання із застосуванням фізичного насильства. І тоді Красовський додав: "Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей".

Діти-жертви російської агресії

Станом на ранок 22 жовтня більше ніж 1248 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За інформацією прокурорів, 430 дітей загинули та понад 818 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 417, Харківській — 260, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 69, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Дніпропетровській — 31.

Також неповнолітні українці ставали і жертвами сексуальних злочинів російських окупантів. Станом на середину вересня українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які зазнали сексуального насильства.

Крім цього, росіяни примусово вивозять дітей з України. 1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії. Станом на кінець липня було ідентифікувало понад 5600 примусово депортованих до Російської Федерації дітей.

Зокрема, дітей з тимчасово окупованих територій вивозять нібито на оздоровлення. Представники влади наголошують, що окупанти можуть не повернути дітей, яких вивозять з цією метою.

Вас також можуть зацікавити новини: