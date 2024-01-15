Він має пройти певний шлях погодження в уряді.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова зазначає, що нова редакція законопроекту про мобілізацію може опиниться в парламенті протягом декількох тижнів. "Вона опиниться в найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

На уточнення, про які саме терміни йдеться - дні чи тижні, заступниця міністра зауважила: "Ми б хотіли, щоб це були дні. Але ми розуміємо, що це будуть, радше за все, декілька тижнів".

Урядовець також зауважила, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають країну на передовій вже майже два роки. Крім того, на запитання щодо ключових змін в новій редакції Калмикова, зокрема зауважила, що "головна ідея цього законопроекту незмінна: ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то й раніше".

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"Для цього нам треба встановити не лише норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але й вирішити питання заміни людей на фронті. І головне при цьому - посилити напрям підготовки. Тому кардинально за своєю ідеєю законопроект не змінюється. Змінюються підходи до окремих категорій громадян", - розповіла заступниця міністра.

Також на запитання, коли законопроект може бути ухвалений і почати реалізовуватися, і чи буде це ще цього року, вона сказала: "Звичайно, це в цьому році. Це питання тижнів - мається на увазі не винесення в Верховну Раду, це тижнів, можливо, місяць і трішки - для початку вже реалізації".

Нові правила мобілізації: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України відкликав законопроект про мобілізацію, поданий до парламенту наприкінці грудня.

На думку адвоката Романа Ухова, цей документ не розв'язував наявні проблеми, а навпаки - призвів би до скорочення надходжень до державного бюджету та підірвав довіру до інститутів влади.

Водночас спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант Збройних сил України Михайло Макарук заявив, що Україна має мобілізувати більше солдатів, оскільки окупанти істотно збільшили чисельність своїх військ.

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