Український главком отримав листівку та пляшку улюбленого алкоголю.

Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін подарував головнокомандувачу Збройними Силами України Валерію Залужному пляшку віскі Glenmorangie та листівку з нагоди Різдва.

Як повідомив Радакін у інтерв'ю газеті The Telegraph, Залужний очолює список його міжнародних контактів з іншими командувачами. Адмірал тричі особисто зустрічався з ним у Києві цього року.

Радакін зазначив, що відправив Залужному різдвяну листівку та пляшку його улюбленого шотландського віскі Glenmorangie.

Відео дня

"Британська військова та дипломатична підтримка України була постійною, незважаючи на політичні заворушення всередині країни. Приголомшливі британські та міжнародні зусилля триватимуть", — сказав адмірал.

Валерій Залужний на посаді главкома

За плечима генерала Валерія Залужного не одне десятиліття військового досвіду. Влітку 2021 року він став головкомандувачем Збройними силами України. Президент Зеленський високо оцінив виконання поставлених завдань Валерієм Залужним.

Залужного хвалили навіть росіяни. Зокрема, українофоб Карен Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного. Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" у захваті від комбінацій, які придумує головнокомандувач ЗСУ.

Втім, ходять чутки, що деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити Залужного на чинного командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки.

Вас також можуть зацікавити новини: