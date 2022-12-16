Обидва генерали стримано коментують ці чутки заявивши, що довіряють один одному.

Деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на чинного командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки.

Про ймовірність заміни Залужного на Сирського пише The Economist у статтях з коментарями обидвох генералів.

"Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - УНІАН) генералом Олександром Сирським, командувачем Сухопутних військ України... Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.

Як пише видання, в ОП занепокоїлися тим, що Залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію, хоча у генерала її немає.

Ці чутки занепокоюють західних чиновникі. Один високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню зазначив, що інформація про ймовірну заміну Залужного на Сирського, в кращому випадку, є дрібним суперництвом, а у гіршому - підрірве єдність України та послабить довіру Заходу до її керівництва.

"Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням", - заявив військовий.

Видання наголошує, що Сирський був старшим у командній ланці щодо Залужного, перш ніж він став главкомом ЗСУ. Деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт для спроби розпалити напруженість між ними.

"Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали, зі свого боку, кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою", - пише видання.

The Economist зазначає, що генералу Сирському розмова про ймовірну заміну Залужного на нього незручна. Він зазначив, що армія повинна бути аполітичною.

"Армія поза політикою. Так має бути і так вимагає закон", - лаконічно прокоментував Сирський.

Залужний наголосив, що довіряє генералу Сирському та прислуховується до нього, розвіявши чутки про напругу.

"Я довіряю Сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Тому що ініціатива є", - сказав Залужний.

ЗСУ під командуванням Залужного

Влітку 2021 року Валерій Залужний став головкомандувачем Збройними силами України. За плечима генерала не одне десятиліття військового досвіду. Під його командуванням ЗСУ не тільки тримали оборону на фронті, але й здійснили серію вдалих контрнаступів.

Раніше президент Зеленський дав оцінку виконанню поставлених завдань Валерієм Залужним. При цьому він згадав й про Сирського.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Ви усі ці прізвища знаєте. Це і Залужний, і Ковальчук, Сирський... Я не хочу усіх називати. Я думаю, усі наші люди знають усіх наших героїв. Ця команда є. Вона працює. Оцінка найголовніша - ми тримаємося. Значить оцінка висока", - заявив Зеленський.

Крім того, чутки про зняття Залужного з посади прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав їх конспірологією. За словами Подоляка, Зеленський чітко сказав, що не збирається міняти Залужного. Він зазначив, що головком ЗСУ ефективний на своїй посаді і популярний серед військових.

Залужного хвалили навіть росіяни. Зокрема, в українофоб Карен Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного. Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" у захваті від комбінацій, які придумує головнокомандувач ЗСУ.

Сьогодні Залужний заявив, що Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці. Також він сказав, що під час війни з Росією нашій державі для виходу на кордони 23 лютого необхідні сотні гаубиць, танків та бойових машин піхоти.

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