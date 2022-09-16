Українофоб Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного.

В студії російського пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" кінорежисер Карен Шахназаров похвалив Валерія Залужного.

Зокрема українофоб Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного. Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" у захваті від комбінацій, які придумує Головнокомандувач ЗСУ.

"Ну, треба визнати, що Залужний - талановитий воєначальник. Ну, це треба визнати! Необов'язково навіть стратегом бути, щоб бачити, що взагалі він талановитий мужик, у сенсі військової справи він цікаві комбінації вигадує. То треба це визнати!", - сказав Шахназаров.

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Раніше Шахназаров заявив, що український народ реальний, а не придуманий австро-угорською імперією. А ще він наголошував, що на противників війни в Росії чекають стерилізація і концтабори.

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