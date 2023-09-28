Серед іншого сторони обговорили актуальні потреби українського війська.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом Тоні Радакіним. Сторони обговорили контрнаступ і потреби ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ у Telegram. "Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - розкрив деталі Залужний.

Він додав, що подякував Радакіну за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією.

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Нагадаємо, перед цим Радакін приїздив до Києва трохи більше місяця тому. Він бере активну участь у консультуванні головнокомандувача Валерія Залужного.

Допомога Британії у війні в Україні

З перших днів війни Британія активно допомагає Україні протистояти країні-агресору. А 11 серпня Україна розпочала перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Також раніше у прес-службі Королівського військово-морського флоту Великобританії показали знімки з навчань українських морпіхів. Зазначалося, що курс пройшли вже близько 900 українських морських піхотинців.

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