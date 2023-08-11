Зокрема, наразі розпочався перший раунд переговорів.

Україна сьогодні, 11 серпня, розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів.

Про переговори, під час яких обговорюють гарантії безпеки, сьогодні повідомляє Офіс президента України. Зокрема, Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори, й продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. "Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", - наголосив Єрмак.

Відео дня

Також сказано, що ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери країн G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. До неї можуть долучитися всі держави, які бажають взяти на себе відповідні зобов'язання щодо надання гарантій безпеки нашій країні.

13 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: