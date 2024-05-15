Він назвав "жахливим" напад на нього після виїзного засідання словацького уряду.

Президент України Володимир Зеленський засудив замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо. Він назвав "жахливим" напад на нього після виїзного засідання словацького уряду.

"Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини", - написав Зеленський в соцмережі X.

Замах на Фіцо - деталі

Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Головне до цієї хвилини стався у місті Гандлова. Фіцо вийшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. Внаслідок нападу прем'єр упав на землю. За інформацією ЗМІ, він поранений у груди та живіт.

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Фіцо в небезпечному для життя стані. Все вирішиться у найближчі години, офіційно повідомлялось на сторінці прем'єра.

"Він отримав численні поранення і зараз перебуває у небезпечному для життя стані. Зараз його перевозять вертольотом до Банськ-Бистриці, оскільки переправка до Братислави забрала б надто багато часу, враховуючи необхідність термінового втручання", - сказано там.

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