Стан Фіцо дуже важкий.

На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах після виїзного засідання уряду в місті Гандлова, за 190 кілометрів від Братислави. Як повідомляє teraz.sk, Фіцо поранений унаслідок стрілянини, зараз його везуть до лікарні.

За словами очевидців, чоловік із натовпу почав стріляти в прем'єр-міністра після того, як він вийшов до громадськості, нібито було зроблено три-чотири постріли.

Очевидці зазначають, що після пострілів прем'єр-міністр упав, його швидко доправили до машини.

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Жінка, яка стояла недалеко від Фіцо, сказала газеті Denník N, що бачила кров у нього на голові та грудях.

"Зовні стояв натовп людей, і один із них почав стріляти. Його тут же втихомирили і затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єр-міністра", - розповіли очевидці.

Про мотиви дій злочинця поки нічого не відомо.

Як пише Pravda, прем'єр-міністр дістав поранення в живіт і груди. Зазначається, що стан прем'єра дуже важкий, його вертольотом доправили до лікарні Братислави.

Позиція Роберта Фіцо щодо війни в Україні - що відомо

Минулої осені на парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула партія правого популіста Роберта Фіцо, відомого своєю антиукраїнською та проросійською політикою. Він одразу припинив будь-яку військову допомогу Україні.

А після того, як група активістів організувала власний збір коштів на снаряди для України, Фіцо жорстко і знущально прокоментував цю ініціативу, назвавши цю допомогу "пуком у дерево", який не змінить ситуацію.

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