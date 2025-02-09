Президент також пояснив, за яких умов українські території, які зараз під окупацією, будуть звільнені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хотів би замороження лінії фронту там, де вона є зараз, оскільки воно не скасовує пострілів, руйнувань і загибелі людей. Також він висловив упевненість, що українські території будуть звільнені з-під окупації, і сказав, за яких умов це станеться. Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського британському телеканалу ITV News.

"Я би не хотів, тому що я вважаю, що постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією. І деякі області. Буде небезпечно. Я знаю, що таке контактна лінія. Я її пам’ятаю. Коли в 2019 році я став президентом, я приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни, я був у цих селах - там життя не було", - зазначив Зеленський.

За його словами, навіть у тих селах, які були під контролем України, мирного життя не було.

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"Я побудував там мости, наприклад, щоб швидкі могли їздити, щоб діти могли переміщуватися в школи. Там було усе розвалено. Там усі 5 років замороженого конфлікту були постріли, артилерія, гинули люди... Оце заморожений конфлікт", - пояснив президент.

На його думку, потрібно дипломатією "прийти до справедливого сталого миру для України", і для цього необхідні гарантії безпеки.

Також Зеленський висловив упевненість в тому, що побачить український прапор в окупованих зараз Росією Севастополі, Маріуполі і Донецьку.

"Дуже важливо, хто в ситуації є жертвою, хто є злодієм. Є країни, які до війни повністю були на боці Росії. І сьогодні вони економічно пов’язані з нею... Але коли ви їх запитаєте просто, не для загалу, чи вважаєте, що захоплення Криму і сходу є нелегітимними діями Росії, і вона порушила міжнародне право, і це незаконно, вони вам скажуть "так". Всі", - підкреслив лідер держави.

На його думку, це дуже важливий сигнал, мовляв, усі розуміють, що на "шантажі, зброї і грошах" не можна будувати сталі відносини, як це намагається зробити Росія.

"Можна будувати тимчасовий вплив. Так, на жаль, він може бути не рік, не два. Може бути 10 років. Але все одно головне - те, що базується на міжнародному праві… Усі вони знають, що таке дотримання принципу, пов’язаного з повагою до суверенітету будь-якої держави. Суверенітет порушила Росія, і тому в момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, слабкою, все повернеться", - запевнив президент.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Зеленський розповів, чи можна завершити війну в Україні вже у 2025 році. На його думку, це можливе, але для цього потрібно вжити необхідних заходів. Зеленський наголосив, що саме у 2025 році з'явилися всі можливості для того, щоб завершити війну. Він додав, що цього хоче і президент США Дональд Трамп.

Також президент пояснював, чому Росія хоче захопити й Дніпропетровську область. Він сказав, що сьогодні найбільший обсяг титану та урану в Європі - в Україні. І Росія націлилася на всі ці ресурси. І на Донецькій області вона не зупиниться, а піде й далі.

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