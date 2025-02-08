Якщо окупантів не зупинити, вони підуть далі, заявив президент.

Сьогодні найбільший обсяг титану та урану в Європі - в Україні. Усе це - ресурси на мільярди, трильйони грошей, які Росія націлилася захопити. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Дуже дорого... Чому вони (росіяни - УНІАН) постійно кажуть, що хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область... Чому вони так хочуть і Дніпропетровську область теж, і чому вони не будуть зупинятися. Якщо ми їх не зупинимо разом, вони підуть далі, - заявив він. - Ми говоримо зі США: "Заводьте бізнес, будь ласка. Давайте займатися видобутком, переробкою. Давайте заробляти гроші разом". Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає".

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб ці корисні копалини залишилися в України. Це і є гарантії безпеки, один із пунктів так званого "плану перемоги", додав він:

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"Це те, про що я говорив Трампу, коли ми сиділи. Я йому сказав: це план перемоги, перемоги для всіх. Ми захистимо ці трильйони грошей. Ми не дамо видобуток (ресурсів - УНІАН), які потім перетворяться на технології для цих трьох країн з "осі зла".

Допомога США в обмін на корисні копалини України

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив про готовність укласти з Україною угоду про надання військової допомоги в обмін на цінні метали:

"Ми сказали Україні, що у них є цінні метали і ми хочемо отримати гарантії за те, що ми даємо. Ми даємо їм гроші і зброю... Тому ми хочемо укласти з Україною угоду, щоб вони могли забезпечити нам постачання своїх рідкісних металів".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Київ пропонує США партнерство у видобутку природних копалин, а не їх передачу. За його словами, до 20% мінеральних ресурсів України вже перебувають під російською окупацією. Він підкреслив, що Москва може відкрити доступ до цих ресурсів для своїх союзників з Північної Кореї та Ірану.

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