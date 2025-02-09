Президент України зазначив, що якнайшвидшого завершення війни хоче і Дональд Трамп.

Завершення війни в Україні у 2025 році можливе, але для цього потрібно вжити необхідних заходів. Зокрема, потрібно посилити санкції проти Росії та дати нашій країні гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу ITV News.

"Ми цього дуже хочемо. І щороку, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна (голову РФ Володимира Путіна - УНІАН) завершити війну", - сказав голова держави.

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Зеленський наголосив, що саме у 2025 році з'явилися всі можливості для того, щоб завершити війну. Він додав, що цього хоче і президент США Дональд Трамп.

"Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильними. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", - зазначив президент.

Також Зеленський вважає, що санкції проти РФ завдали відчутного удару по економіці країни. Проте Москва знайшла спосіб адаптуватися до них.

"Чому? Тому що завжди залишався такий "gap" (проміжок - УНІАН), коли вводять санкції банківські, але не на всі банки, на сільське господарство, але тіньовий флот працює. Зараз ввели санкції проти тіньового флоту. Але знову таки, не на всі кораблі, не на весь флот... Ми говоримо про сотні кораблів, на які треба накласти санкції. І на капітанів, на екіпажі, на всіх людей, які цим займаються", - заявив президент.

Зеленський упевнений, що санкції проти РФ мають бути більш жорсткими. Також він запевнив, що Україні необхідні гарантії безпеки, щоб заспокоїти український народ, а також повернути людей додому.

"Нам треба, щоб наші люди, 8 мільйонів, повернулися", - додав Зеленський.

Президент сказав, що для України справедливий мир важливий, але зараз ідеться про зупинення гарячої фази війни. Він заявив, що необхідно підтримати українську армію, щоб гарантувати, що "Україна вже завтра не залишиться одна".

Війна в Україні - важливі новини

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