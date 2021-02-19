Сьогодні члени РНБО зберуться на засідання, анонсоване ще тиждень тому. Частина засідання пройде в закритому режимі.

У п'ятницю, 19 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, яке ще до його початку вже можна називати резонансним. Про що піде мова на засіданні і які рішення може ухвалити сьогодні Радбез - читайте нижче.

Засідання РНБО 19 лютого: з чого все почалося

Тиждень тому президент Володимир Зеленський анонсував засідання Радбезу, яке має пройти на Банковій 19 лютого. Це сталося через 10 днів після попереднього засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його активів. У тому числі - трьох телеканалів.

В ОП 12 лютого повідомили, що Зеленський доручив секретарю РНБО підготувати нове засідання.

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"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частина з яких буде розглянута в закритому режимі", – повідомили тоді в Офісі глави держави.

"Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень в межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", - так пояснили в ОП актуальність майбутнього засідання.

Порядок денний нового засідання офіційно не повідомляли, тому дана тема стала об'єктом обговорення упродовж тижня, що минає.

Що обговорять на РНБО

За різними версіями ЗМІ й Телеграм-каналів, порядок денний може бути досить великим. За деякими відомостями, частина питань які розглянуть в закритому режимі, стосуватимуться введення санкцій безпосередньо проти кума Путіна Віктора Медведчука. Йдеться про накладення санкцій на роботу компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує пов'язану з Медведчуком ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок".

Ще однією темою засідання може стати загострення ситуації на Донбасі. Про це раніше повідомили кілька нардепів від правлячої "Слуги народу".

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у недавньому інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив, що порядок денний засідання РНБО ще остаточно не сформований. При цьому він побічно підтвердив, що на ньому буде згадуватися прізвище Медведчука.

"Це одне з ключових засідань, тому що зараз є можливість в рамках РНБО довести до кінця роботу по всіх цих дивних бізнес-комунікаціях, які були, в тому числі і у Медведчука, і не тільки у нього, і підвести підсумок аналітичної роботи, яка дозволяє вийти на якісь рішення", - сказав він.

Санкції проти "Прямого": заява Порошенка

Ще одним з можливих рішень РНБО в п'ятницю називалося введення санкцій проти Володимира Макеєнка - екс - "регіонала", який формально володіє телеканалом "Прямий". Частковим підтвердженням цієї версії про санкції може служити остання заява п'ятого президента Петра Порошенка. У четвер ввечері він заявив, що купив канал у Макеєнка через побоювання, що РНБО може закрити його.

Порошенко також звернувся особисто до президента.

"Володимире Олександровичу, завтра на РНБО можна вводити санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу - закінчив він погано", - сказав він.

В Офісі президента того ж вечора спростували слова Порошенка. Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що РНБО не планує вводити санкції проти "Прямого".

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"Сподіваємося, що публічні побоювання Петра Порошенка про закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали або не надійні факти, якщо мова йде про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", - зазначила Мендель в коментарі УП.

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Автор: УНІАН