Купівля телеканалу проведена напередодні засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке анонсовано на п'ятницю, 19 лютого.

П'ятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому голові КМДА Володимиру Макеєнку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші... це мільйони і мільйони, для того, щоб покрити борги каналу. Дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився. Вже 2 години ним є "Прайм Ессетс Кепітал", структура, яка на 100% належить Петру Порошенку", - сказав він.

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Варто відзначити, що покупка телеканалу проведена напередодні засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке анонсовано на п'ятницю, 19 лютого.

"Володимире Олександровичу, завтра на РНБО можна вводити санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу - закінчив він погано", - сказав Порошенко.

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2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: УНІАН