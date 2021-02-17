Раніше на Банковій натякнули на ухвалення «жорстких рішень» на засіданні РНБО у зв’язку з загрозою національній безпеці.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) 19 лютого, частину питань якого розглянуть у закритому режимі, можуть винести й можливість запровадження санкцій безпосередньо проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, близькі до РНБО.

При цьому питання «на стадії обговорення», у порядку денному його немає.

Читайте такожДопоможе засудити оточення Януковича: Рада зробила крок до заочного покарання злочинців

Йдеться про накладення санкцій на роботу компанії «ПрикарпатЗахідтранс», яка експлуатує пов’язану з Медведчуком ділянку нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

«Обговорюється можливість введення санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком», - поінформував співрозмовник.

Майбутнє засідання РНБО: що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати проведення засідання Радбезу 19 лютого в приміщенні Офісу президента. Частину питань розглянуть у закритому режимі.

Наступного дня, 13 лютого, на Банковій натякнули на ухвалення «жорстких рішень» у зв’язку з загрозою національній безпеці.

«Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії», – йшлося у повідомленні ОП.

Що було раніше

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН