12 лютого Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати проведення засідання 19 лютого.

В Офісі президента прокоментували ініційоване главою держави засідання Ради національної безпеки, що пройде у напівзакритому режимі 19 лютого.

Про це йдеться у повідомленні ОП в Telegram.

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«Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством», – інформують на Банковій.

У Зеленського уточнюють, що суспільство «має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики і вміє на них реагувати».

«Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії», – зазначається в повідомленні.

На Банковій наголосили, що для Зеленського безумовним пріоритетом є виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави.

12 лютого президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати проведення засідання Радбезу 19 лютого в приміщенні Офісу президента.

Що було раніше

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

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Автор: УНІАН