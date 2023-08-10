Українці дуже потребують хороших новин з фронту, але не отримують їх.

Протягом майже 18 місяців Україна протистоїть російським загарбникам, надаючи підтримку своїм військам, але втома від війни починає потроху накопичуватися.

Як пише The Washington Post, ЗСУ змогли здобути торік перемоги у Київській, Харківській та Херсонській областях, що дало українцям сили пережити важку зиму внаслідок авіаударів по цивільній інфраструктурі. Весь цей час українські офіційні особи та їхні західні партнери говорили про майбутній контрнаступ, який, як вони сподівалися, завдяки потоку нової зброї та навчанню переламає хід війни. Але через два місяці після того, як Україна пішла в наступ, з невеликим видимим прогресом на фронті, наратив про єдність і нескінченну стійкість почав руйнуватися.

"Кількість загиблих - незліченні тисячі - збільшується щодня. Мільйони переміщених осіб не бачать можливості повернутися додому. У всіх куточках країни мирні жителі виснажені серією недавніх російських атак, включаючи удари по історичному собору в Одесі, житловому будинку в Кривому Розі і центру переливання крові в Харківській області", - пише видання.

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WP зазначає, що українці, які дуже потребують хороших новин, просто не отримують їх.

Як зазначає одна з волонтерів, раніше, навіть коли ситуація була болючою, "люди були єдині". Вони йшли добровольцями, готували їжу один для одного і доставляли їжу солдатам. Тепер, за її словами, виникає почуття колективного "розчарування".

Жінка зазначає, що вулицями ходить набагато менше чоловіків, ніж раніше. Україна не розкриває дані про свої військові втрати, але, за її словами, всі діляться історіями про нових солдатів на фронті, які протрималися всього два-три дні.

Українців також пригнічує відсутність активних успіхів на фронті.

Жінка, чоловік якої повернувся з війни без ноги, сказала, що хоче, щоб "контрнаступ був більш активним". "Я хочу, щоб ціна, яку вони (солдати) заплатили, була розумною. Інакше просто марно те, через що вони пройшли", - сказала вона.

При цьому її чоловік заявляє, що враховуючи ситуацію в армії, більше не відправиться на фронт.

"Всіх беруть і відправляють на передову без належної підготовки", - сказав він. "Я не хочу бути в компанії невмотивованих людей".

Хоча люди в основному зляться на Росію, але вони також не бояться критикувати Україну, зокрема, корумпованих чиновників. Як зазначають деякі украінці, людей, які наживаються на війні, "слід відправити на передову".

Також люди часто звинувачують тих, хто зараз розважається і веселяться, незважаючи на війну.

"Всі ці танцюючі й усміхнені люди повинні пам'ятати, що є такі солдати, як мій хлопець, в окопах без ротацій і під обстрілами кожен день", — сказала дівчина, хлопець якої зараз на фронті.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Україна почала нову хвилю контрнаступу два місяці тому. Зокрема, на південному напрямку метою ЗСУ було перерізати сухопутний коридор і перекрити шляхи забезпечення захоплених окупантами територій.

Однак темп контрнаступу дуже повільний, оскільки ЗСУ намагаються пробитися крізь російські укріплення і мінні поля, які окупанти встигли створити за час перебування на захоплених територіях.

Це викликало неодноразові нарікання з боку західних союзників, в той же час українське військове керівництво запевняє, що все йде за планом і наполягає на тому, що ця тактика допомагає зменшити втрати серед солдатів.

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