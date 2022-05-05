Раніше повідомлялося про затримання "блогера" в Іспанії, пізніше суд відпустив його під підписку про невиїзд.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував затримання в Іспанії проросійського "блогера" Анатолія Шарія.

В прямому ефірі у Марка Фейгіна він нагадав, що в Україні не переслідують за погляди, а також допустив, що процедура екстрадиції Шарія може затягнутися. Раніше це не виключала генпрокурор Ірина Венедіктова.

"[В Україні] ... переслідують тільки за конкретними звинуваченнями, для яких у слідства є підстави, що вони будуть доведені. Йому конкретно пред'явили підозру, в тому числі через міжнародні інстанції, в зраді Батьківщині та в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тепер все залежить від двосторонніх процедур. Я б не поспішав радіти тим, хто дуже хоче, щоб Шарій негайно постав перед українським правосуддям, тому що це дійсно може зайняти дуже довгий час. Якщо не місяці, то роки", - сказав Арестович.

"Якщо СБУ виконавець, має відповідні оформлені та передані підозри, то, я так розумію, вони були досить грунтовні, щоб іспанський суд вирішив обмежити його можливість в пересуванні й почати екстрадиційний процес", - додав він, уточнивши, що далі долю "блогера" буде вирішувати іспанське правосуддя

Він також нагадав, що олігарха Дмитра Фірташа не можуть екстрадувати з Австрії протягом восьми років.

Затримання Шарія - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії. Сьогодні, 5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.