Вона пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала громадян, зокрема представників влади, утриматися від емоційних висловлювань на адресу затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.

Про це вона заявила в Facebook.

"Прошу всіх збавити темп, позбутися зайвих емоцій. Так, я зараз кажу про затримання на території Іспанії Шарія. Офіс генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт. Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", - зазначила генпрокурор.

Вона пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

За словами Верещук, якщо саме так і відбудеться, то він із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - наголосила генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії. Сьогодні, 5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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