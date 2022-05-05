Генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала громадян, зокрема представників влади, утриматися від емоційних висловлювань на адресу затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.
Про це вона заявила в Facebook.
"Прошу всіх збавити темп, позбутися зайвих емоцій. Так, я зараз кажу про затримання на території Іспанії Шарія. Офіс генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт. Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", - зазначила генпрокурор.
Вона пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.
За словами Верещук, якщо саме так і відбудеться, то він із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності.
"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - наголосила генпрокурор.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії. Сьогодні, 5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.
На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.