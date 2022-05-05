Шарія затримали в Іспанії 4 травня.

4 травня іспанські правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія за запитом СБУ. Українські правоохоронці вже пообіцяли екстрадувати підозрюваного у держзраді на Батьківщину.

Блогер понад рік переховувався за кордоном від слідства, тому новину про його затримання український сегмент соцмереж відзначив з особливо гострою іронією.

Справа Шарія

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян.

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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