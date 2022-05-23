У "Євросолідарності" вважають, що заяви Медведчука - це інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора

У партії Петра Порошенка вважають, що заяви Віктора Медведчука - це інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська солідарність", розміщеній в Facebook.

"Всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси", - сказано в заяві партії.

Також зазначають, що Медведчук, рятуючи "свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність", готовий "заявляти" будь-що про будь-кого.

"Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - сказано в заяві партії.

В партії звинуватили СБУ, що вона в умовах війни "не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука" і вдається до відверто "шкідницьких дій – порушує принцип внутрішньополітичної єдності".

"Європейська солідарність" закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують, - йдеться в заяві. - Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми – державники і переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві".

Як повідомляв УНІАН, 23 травня СБУ оприлюднила фрагмент свідчень Медведчука проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Він деталізував роль у ній Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. У підсумку, констатував Медведчук, цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка.

Депутат запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично - у ватажків бойовиків.

Довідка УНІАН. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко і Медведчук є фігурантами справи.

Крім того, Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). Також він є підозрюваним у справі про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.