Переговорний процес щодо обміну кума Путіна активно триває, тому нардеп вирішив заговорити про роль п'ятого президента у вугільних та паливних схемах.

Підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму кум Путіна Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка у "вугільній" та "трубопровідній" справах на тлі активних перемовин про його обмін на захисників "Азовсталі".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За його словами, Медведчук підтвердив все те, що слідство з'ясувало з його плівок. Андрусів прогнозує, що адвокати Порошенка та його соратники звинуватять владу у з'ясуванні внутрішніх конфліктів та тлі війни.

"Вже зовсім скоро ми почуємо від команди Порошенка, що влада замість війни займається з’ясуванням внутрішніх конфліктів. Що Медведчука змусили все це сказати, щоб очорнити світлу репутацію Петра Олексійовича. Але це немає нічого спільного з реальністю", - зауважив Андрусів.

Радник голови МВС пояснив, чому насправді Медведчук заговорив та деталізував роль Порошенка у схемах.

"Насправді, зараз ведуться активні переговори про обмін Медведчука на наших героїв Азовсталі. Тому він вирішив внести ясність в цю ганебну історію про те, як Порошенко заробляв на війні. Що з ним буде в РФ — ми не знаємо, тому чим більше він скаже зараз, тим краще", - додав Андрусів.

Затримання Медведчука

У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

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