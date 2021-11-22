Йдеться про квартири, паркомісця, будинки, земельні ділянки, дачу, нежитлову нерухомість, машини, частки в суб'єктах господарювання та доходи від продажу нерухомості.

Народному депутату України повідомили про підозру через недекларування 60 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"22 листопада 2021 року прокурор САП за дорученням генерального прокурора повідомив про підозру в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чинному народному депутату", - мовиться в дописі.

Зазначається, що у травні із засобів масової інформації стала відома інформація про те, що народний депутат України 8-го та 9-го скликань вніс недостовірні відомості до декларації за 2020 рік.

Читайте такожДепутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та біткоїнів на $8 мільйонів"В ході проведення досудового розслідування встановлено, що народний обранець у поданій декларації не зазначив інформацію про житловий будинок та земельну ділянку в Київської області, що перебували в його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розповіли у САП, йдеться про незадекларовані 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

"Загалом, депутат приховав майна на загальну суму майже 60 мільйонів гривень, що більш ніж в 4 тисячі разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - зазначили у прокуратурі.

За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від групи "Довіра" Сергія Шахова.

Станом на сьогодні дії народного обранця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України №1074-ХІ від 04.12.2020) - декларування недостовірної інформації.

"Зауважимо, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації", - констатували в САП.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли подробиці справи про земельні махінації мера Одеси Геннадія Труханова та місцевих посадовців.

А Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

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Автор: Таня Поляковська