Правоохоронці дізналися про злочинну схему, до якої причетні 16 осіб.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли подробиці справи про земельні махінації мера Одеси Геннадія Труханова та місцевих посадовців.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба САП.

"Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи, меру Одеси та ще трьом посадовцям Одеської міської ради", – нагадали у відомстві.

Дії підозрюваних правоохоронці кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

У САП уточнили, що загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб.

Читайте такожВпійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декретВ рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Зазначається, що внаслідок незаконних дій за вказаний період шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність.

Крім того, з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн гривень.

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн гривень.

Нагадаємо, 6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала п'ять підозр в рамках розслідування детективами НАБУ і САП кримінального провадження.

За її словами, реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою, "забувши" про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – справи, за які загрожує кримінальне покарання.

За даними ЗМІ, серед підозрюваних, крім мера Одеси Геннадія Труханова, фігурують і інші чиновники мерії, зокрема, чоловік депутата міської ради від партії "Довіряй справам" Світлани Осауленко Олександр Ахмеров.

Також у справі нібито фігурують компанії, пов'язані з відомим бізнесменом Володимиром Галантерником, якому, за неофіційними даними, вручили підозру заочно.

Автор: Антоніна Доломанжи