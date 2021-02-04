Півроку тому Максим Павлюк вже декларував виграш у лотерею, але тоді всього лише в розмірі 900 тисяч гривень.

Нардеп від Партії "Слуга народу" Максим Павлюк задекларував 1939868 гривень в якості виграшу в лотерею.

Про це свідчать дані, внесені 2 лютого в Єдиний державний реєстр декларацій.

Виграш він отримав в один день, 26 січня 2021 року, від шести різних фірм. Ці компанії мають одного бенефіціара і однакові юридичні адреси, хоча назви фірм різні.

Максиму Павлюку 28 років, він заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Це не перший лотерейний виграш Павлюка. Нагадаємо, у середині 2020 року він задекларував виграш у лотерею М.С.Л у розмірі 900 тисяч гривень.

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Джентльмени удачі у Верховній Раді: хто з депутатів вигравав у лотереї

Максим Павлюк - не перший народний депутат, який декларує великі суми грошей в якості лотерейних виграшів.

У Верховній Раді минулого скликання таким "пестуном долі" виявився лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. У 2017 році на той момент депутат задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283560, 153485 і 134000 гривень.

Пізніше, коментуючи свою удачу, Ляшко зазначив, що виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.

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Автор: Олександр Топчій