Йдеться про ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомили у НАЗК.

Загалом впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях. Серед порушників:

міністр освіти і науки України;

колишній голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

5 народних депутатів України;

12 депутатів місцевих рад.

У своїх деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).

Читайте такожДепутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та біткоїнів на $8 мільйонівТакож за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, 4 народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.

Нагадаємо, що у жовтні НАЗК опублікувало звіт перевірки декларації Шкарлета. Тоді в агентства виникли сумніви щодо законності походження 95 тисяч доларів США, 65 тисяч євро та 10 тисяч гривень, які декларант вказав як готівкові кошти його матері - Людмили Шкарлет.

Нацагентство зазначило, що загальна сума грошових активів Людмили Шкарлет у грошовій одиниці України станом на 31 грудня 2020 року становить 4 млн 954 тис. грн.

При цьому мати міністра не надала Нацагенству документів, що підтверджують отримання вказаних доходів. За наявною інформацією, за 1998-2020 рік загальна сума її доходів склала 212 тис. грн. Також у 2020 році вона отримала пенсію - 68 тис. грн.

Джерел отримання законних доходів для формування грошових коштів матері Шкарлета на суму 4 млн 673 тис. грн в межах повної перевірки не встановлено.

Крім того, НАЗК порівняло декларації Сергія Шкарлета за 2019 та 2020 роки, та порахувало, що за рік його грошові активи збільшилися на 61 тис. грн та 20 тис. доларів США.

Також міністр, на погляд фахівців НАЗК, вказав недостовірні відомості про вартість автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску, вказавши 288 тис. грн. За інформацією, наданою НАЗК Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, вартість відповідного авто станом на 2018 рік могла становити 644 тис. грн.

"У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 172-6 КУпАП", - йшлося у звіті НАЗК.

Водночас в агентстві наголосили, що ознак незаконного збагачення міністра не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі депутат задекларував мільярд доларів у біткоїнах.

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Автор: Марта Гичко