Речниця Білого дому наголосила, що США є найбільшими постачальниками допомоги Україні.

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр відповіла на умову канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, що його країна погодиться передати Україні танки Leopard 2, якщо Вашингтон поставить Abrams.

"Президент вважає, що кожна країна має ухвалювати своє власне суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу та які види техніки вони готові надати Україні", – наголосила вона під час брифінгу.

Жан-П'єр зазначила, що Штати вітають рішення Німеччини і Британії про надання військової техніки і озброєння. За її словами, "солідарність націй" у підтримці України очевидна. Проте "це рішення кожної країни".

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Водночас речниця Білого дому додала, що США є "найбільшими постачальниками" безпекової і гуманітарної допомоги Україні.

Зброя для України: допомога від США

Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном).

Крім того, Україна отримає від Вашингтона 14 модульних ракетних комплексів Vampire. Міністерство оборони США підписало контракт на їх виготовлення з компанією L3harris Technologies.

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