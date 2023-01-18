Очікується, що 20 січня на засіданні "Рамштайн" офіційно буде оголошено про передачу даної зброї для ЗСУ.

Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном).

Як пише Politico, танки Abrams США поки що не планують передавати для ЗСУ.

Очікується, що 20 січня на засіданні "Рамштайн" офіційно буде оголошено про передачу даної зброї для ЗСУ. У Білому домі були б раді передати Києву танки Abrams, проте є певні перешкоди з обслуговуванням цієї техніки. Водночас США категорично підтримують рішення союзників постачати танки Україні.

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Натомість в пакет допомоги увійдуть ракети GLSDB для М142 HIMARS з дальністю ураження понад 150 кілометрів. Також в пакеті будуть артилерійські боєприпаси і машини Stryker.

Військова допомога США Україні: останні новини

Раніше Вашингтон оголосив про передачу Україні БМП Bradley.

Українські військові прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де проходитимуть навчання з використання системи протиракетної оборони Patriot.

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