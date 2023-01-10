Загальна сума контракту склала 40 мільйонів доларів.

Україна отримає від Вашингтона 14 модульних ракетних комплексів Vampire. Міністерство оборони США підписало контракт на їх виготовлення з компанією L3harris Technologies.

У прес-релізі виробника вказано, що вони повинні встановити Vampire на транспортні засоби, які надасть уряд США. При цьому зазначено, що всі системи повинні бути поставлені до кінця поточного року. Загальна сума контракту - 40 мільйонів доларів.

"Переносний комплект Vampire дозволить сухопутним військам України виявляти і збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак", - йдеться в заяві компанії.

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Крім того, зазначено, що комплекси Vampire оснастять передовим датчиком наведення WESCAM MX-10 rsta, а також ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, що дозволить оперативно та точно збивати цілі.

Комплекси Vampire - що відомо

Установки Vampire виробляє американська компанія L3harris. Вони значно легше і мобільніше інших систем ППО, їх можна встановлювати навіть на звичайний пікап.

Крім того, установки відрізняються високою точністю та відносно низькою вартістю ракет. Також вони досить прості у використанні.

Варто відзначити, що саме Vampire можуть допомогти Україні в боротьбі з дронами, які Росія закупила у Ірану, і використовує для ударів по цивільній інфрструктурі. 2 листопада 2022 року стало відомо, що саме ці комплекси США планують передати Україні в середині 2023 року.

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