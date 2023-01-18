Німеччина не буде займатися питанням поставок самостійно.

Німеччина може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2. Берлін хоче, щоб Вашингтон передав Abrams.

За даними видання Suddeutsche Zeitung, Шольц вже кілька разів говорив, що Німеччина не буде діяти в цьому питанні одна. При цьому говориться, що США вимагають від німецького уряду не тільки дозволити поставки Leopard з інших країн, але передати їх Києву самостійно.

"У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом у вівторок він ясно дав зрозуміти, що Німеччина може поступитися в питаннях поставки (Leopard 2 – УНІАН), тільки якщо США, в свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams", - йдеться в повідомленні.

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Танки Leopard для України - що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до питання поставки танків Leopard 2. При цьому в ОПУ вважають, що Leopard 2 можуть передати за підсумками засідання "Рамштайн-8".

У той же час Польща і Фінляндія минулого тижня заявили, що готові передати ЗСУ танки Leopard, але для цього потрібно дозвіл Німеччини.

Україна також сподівається отримати стільки грошей, щоб їх вистачило на повноцінну танкову бригаду.

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