Німеччина може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2. Берлін хоче, щоб Вашингтон передав Abrams.
За даними видання Suddeutsche Zeitung, Шольц вже кілька разів говорив, що Німеччина не буде діяти в цьому питанні одна. При цьому говориться, що США вимагають від німецького уряду не тільки дозволити поставки Leopard з інших країн, але передати їх Києву самостійно.
"У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом у вівторок він ясно дав зрозуміти, що Німеччина може поступитися в питаннях поставки (Leopard 2 – УНІАН), тільки якщо США, в свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams", - йдеться в повідомленні.
Танки Leopard для України - що відомо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до питання поставки танків Leopard 2. При цьому в ОПУ вважають, що Leopard 2 можуть передати за підсумками засідання "Рамштайн-8".
У той же час Польща і Фінляндія минулого тижня заявили, що готові передати ЗСУ танки Leopard, але для цього потрібно дозвіл Німеччини.
Україна також сподівається отримати стільки грошей, щоб їх вистачило на повноцінну танкову бригаду.