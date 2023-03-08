Президент України Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки і оборони і ухвалення санкційних рішень. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень", – заявив глава держави.
Зеленський додав, що внутрішня безпека України – один з перших пріоритетів.
Українські санкції: останні рішення
26 лютого Зеленський підписав три укази для реалізації рішень Ради національної безпеки і оборони України про запровадження нових санкцій проти РФ.
Того ж дня Україна запровадила санкції щодо президента Олімпійського комітету Російської Федерації і президента Федерації тенісу РФ. Також під обмеження потрапили декілька російських спортсменів.
27 лютого стало відомо, що Україна запровадила нові санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ. Вони підтримували найманців у війні Росії проти України. Також під санкції потрапили особи, причетні до ПВК "Вагнер".