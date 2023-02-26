Під санкції потрапили причетні до викрадення українських дітей і функціонування структури найманців РФ.

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Як глава держави наголосив у вечірньому зверненні до українців, тиск України та світу на державу-терориста продовжиться.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Санкції проти Російської Федерації - останні новини

До роковин повномасштабного вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки розширили санкції проти країни-агресора. До санкційного списку потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ.

Крім цього, 24 лютого ЄС затвердив 10-й пакет аниросійських санкцій. Три великих банки – "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Росбанк" – потрапили до чорних списків. Також санкції ударили по фізичних та юридичних особах, пов'язаних з "групою Вагнера", російських пропагандистах тощо.

Ввечері п’ятниці лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) та керівництво Європейського Союзу повідомили, якими будуть їхні наступні кроки у запровадженні санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: