Обмежувальні заходи запроваджуються терміном на 10 років.

Україна запровадила санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ за підтримку найманців у війні, яку Росія розв'язала проти України, та проти причетних до ПВК "Вагнер".

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №116/2023 від 26 лютого. Зокрема, президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У списку - 164 фізичні та 85 юридичних осіб.

Так, до санкційного списку потрапили громадяни РФ: Дмитро Уткін (його називають засновником приватної військової кампанії "Вагнер"), дві доньки соратника президента РФ Володимира Путіна Євгена Пригожина (власника ПВК "Вагнер") - Вероніка і Поліна. Ще у санкційному списку є Катерина Пригожина.

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Крім того, санкції запроваджено проти Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтінг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ритм", Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд М" та інших. Обмежувальні заходи запроваджуються терміном на 10 років.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна" почав вербувати російських в'язнів на війну в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення.

У січні Сполучені Штати Америки ввели проти "Вагнера" санкції та визнали її транснаціональною злочинною організацією. 25 лютого Європейський союз запровадив санкції проти осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнера".

За даними 92-й окремої механізованої бригади, з початку повномасштабної війни в Україну кинули близько 40 тисяч "вагнерівців" - понад 35 тисяч з них вже ліквідовано.

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