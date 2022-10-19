Росія вимагала, аби його вислали з Казахстану.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного на Повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського.

Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", – йдеться в документі.

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Причина звільнення не уточнюється. Врублевський обіймав цю посаду з 10 вересня 2020 року.

Дипломатичний скандал за участі Врублевського

В серпні посол України в Казахстані Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу.

Врублевський на прохання прокоментувати ситуацію в Україні процитував допис київского активіста Романа Ратушного, який брав участь у боях під Києвом, на Сумщині та під Ізюмом та загинув на фронті в червні поточного року.

"Намагаємося вбити якнайбільше їх [росіян]. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям", – сказал посол.

Ці слова викликали обурення росіян. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала посла "войовничим русофобом". Вона також заявила, що Казахстан обіцяв його вислати з країни.

У Міністерстві закордонних справ Казахстану згодом заявили, що до української сторони було доведено про неприйнятність висловлювання Петра Врублевського.

Мовляв, його слова "зачіпають почуття казахстанців, особливо етнічних росіян".

"Українській стороні також було заявлено про невідповідність подібних висловлювань із роботою посла", – заявляв речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Водночас в Астані відхилили вимогу Москви вислати посла України. У МЗС Казахстану попросили Київ замінити дипломата.

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