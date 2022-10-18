Денис Малюська зазначив, що мова йде про кілька сотень мільярдів доларів США.

Генеральна Асамблея ООН прийме рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій Російської Федерації для України. Це може статися вже поточної осені.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного марафону.

"Це буде означати, що відразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, контролюючими російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані в спеціальний Компенсаційний фонд", - заявив міністр.

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При цьому він вказав, що говорити про суму російських активів, які Україна може отримати як репарації, зараз неможливо. За його словами, мова йде про кілька сотень мільярдів доларів США.

Репарації для України - що відомо

Заступник міністра юстиції України Ірина мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи і на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року, в країні не будуть виконуватися.

Вона додала, що конфіскованих на сьогоднішній день російських коштів не вистачить для відновлення України.

9 вересня Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збиток, який був нанесений в результаті російського вторгнення.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту на засіданні ООН у жовтні підтримати резолюцію про зобов'язання Росії з виплат репарацій за війну в Україні.

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